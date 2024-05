Borsa: Milano intorno alla parità, giù Leonardo, bene Diasorin

Appare nervosa Piazza Affari dopo oltre mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib che oscilla a cavallo della parità, tra un calo dello 0,05% a 34.636 punti e un rialzo dello 0,14% a 34.707 punti.

Prevalgono le prese di beneficio su Leonardo (-2,64%), dopo il rialzo a seguito della cessione di Wass a Fincantieri (+0,48%) e su Iveco (-1,83%) sull'onda lunga della trimestrale.

Segno meno anche per Amplifon (-1,13%), Bps (-0,76%), Bper (-0,76%) ed Enel (-0,7%), dopo la corsa di quest'ultima venerdì a seguito dei conti. Prosegue invece la corsa di Diasorin (+3,76%), brillante già venerdì insieme a Nexi (+1,86%) per effetto della trimestrale. Acquisti anche su Stellantis (+1,58%), Tim (+1,37%) e A2a (+0,7%), alla vigilia dei conti che saranno diffusi anche da Italgas (+0,56%), Cairo (+0,8%), Hera (+0,17%), Mondadori (+0,43%) e Saras (+0,06%). In arrivo oggi quella di Rcs (+0,69%).

Rimbalza Bff Bank (+9,84%) dopo il crollo a seguito dei rilievi di Bankitalia sulle remunerazioni e il blocco alla distribuzione del dividendo.



