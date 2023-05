Borsa: l'Europa positiva tra il nodo dei tassi e le banche Usa

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Le Borse europee proseguono la seduta in terreno positivo con gli investitori che guardano all'andamento della crescita economica globale. Sui mercati permangono le preoccupazioni per lo stato di salute delle banche regionali negli Usa mentre si guarda agli effetti del rialzo dei tassi. Sul fronte valutario l'euro si rafforza a 1,1051 sul dollaro.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,2%. In rialzo Parigi (+0,1%) e Madrid (+0,5%), piatta Francoforte (+0,08%), dopo il calo della produzione industriale a marzo, con il dato peggiore delle attese. I listini, con Londra chiusa per festevità, sono sostenuti dall'energia (+0,9%), con il prezzo del petrolio in netto rialzo. Il Wti guadagna l'1,7% a 72,55 dollari al barile il Brent si attesta a 76,47 dollari (+1,5%). Acquisti per la farmaceutica (+0,4%) e l'informatica (+0,3%).

Si mettono in mostra le banche (+0,7%), con la prospettiva di maggiori ricavi grazie all'aumento dei tassi, mentre sono in calo le assicurazioni (-0,3%). Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 190 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,22%.

In flessione le utility (-0,1%), con il gas in calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 2% a 35,85 euro al megawattora. Seduta in calo anche per l'oro che scende a 2.022 dollari l'oncia, con una flessione dello 0,8%. (ANSA).