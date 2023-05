Stellantis: sorpresa la nuova Fiat 600 in Germania

(ANSA) - BERLINO, 05 MAG - E' stata sorpresa sulle strade tedesche la Fiat 600, la nuova auto della casa torinese che dovrebbe debuttare nel corso del 2023. La vettura è stata fotografata durante dei test su strada in Germania. Il nome della vettura si intravede sulla modanatura laterale e questo confermerebbe che si tratta appunto della 600.

La vettura è dotata di 5 porte, ricalca lo stile della Fiat 500 ma con maggiori dimensioni. La propulsione sarà sicuramente elettrica come è già emerso nei mesi scorsi in alcune prime anticipazioni. A parte gli adesivi sulla fiancata, l'auto non è camuffata e sembra quindi la versione definitiva. (ANSA).