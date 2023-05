Rdc addio, arriva il supporto per la formazione e il lavoro

Cambia di nuovo nome dopo le ipotesi di Gal e Sda e si chiamerà "supporto per la formazione e il lavoro" la nuova misura a sostegno delle persone occupabili in situazione di povertà.

Lo si legge nel testo del decreto legge inviato alla Ragioneria generale per la bollinatura nel quale si conferma l'introduzione dell'assegno di inclusione per le famiglie in difficoltà nelle quali ci sono minori, disabili o over 60.

Il supporto per la formazione e il lavoro partirà il 1 settembre e prevede un'indennità di 350 euro mensili per un massimo di 12 mesi solo per chi parteciperà a programmi di formazione e progetti utili alla collettività.