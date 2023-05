Al via il Festival dello Sviluppo sostenibile, 'acceleriamo'

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Il Festival dello Sviluppo sostenibile torna in presenza dall'8 al 24 maggio con un programma itinerante e cinque tappe principali a Napoli, Bologna, Milano, Torino e Roma. Sono oltre 800 finora gli eventi promossi dalla società civile, in Italia e nel mondo. Mentre la campagna "La sostenibilità tiene acceso il futuro" invita ad accelerare la transizione per affrontare la crisi con un approccio propositivo, partendo dai territori, ma con una prospettiva globale.

L'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) ha presentato alla sede di Rai Radio la settima edizione del Festival, organizzato anche con la media partnership dell'ANSA.

"La sostenibilità è un concetto trasversale che include tutti i temi Esg: la cura del pianeta si può realizzare solo se interconnessa alla sostenibilità sociale ed economica. Nessuno deve rimanere indietro", dichiara la presidente della Rai, Marinella Soldi, alla presentazione.

"C'è un profondo e vivo interesse della società italiana nei confronti dei temi della sostenibilità e una crescente consapevolezza rispetto alla necessità di mobilitarsi a ogni livello per realizzare gli Obiettivi dell'Agenda 2030", osserva la presidente dell'Asvis Marcella Mallen. Mentre il il presidente dell'Alleanza Pierluigi Stefanini si sofferma sull'approccio olistico dell'Alleanza con un impegno che "si realizza su scala locale, nazionale e globale".

"Per raggiungere i 17 Obiettivi dell'Agenda 2030 in Italia bisogna fare scelte urgenti da parte del settore pubblico e privato, anche alla luce della modifica degli Articoli 9 e 41 della nostra Costituzione. Occorre poi attuare pienamente il Pnrr, orientando alla sostenibilità anche gli investimenti finanziati dai fondi comunitari e nazionali 2021-27 e dal RePowerUe" afferma il direttore scientifico dell'Asvis, Enrico Giovannini.

Il direttore di Rai Radio, Roberto Sergio, conclude presentando le iniziative per accompagnare il Festival come un podcast originale, l'impegno di tutte le radio del gruppo e il coinvolgimento dell'area Digital. "Continueremo a batterci - è il suo impegno - per un cambiamento serio e strutturale del sistema dei mass-media che vada nella direzione indicata dagli Obiettivi dell'Agenda 2030". (ANSA).