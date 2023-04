App IO si rinnova, dalla scuola alla tessera elettorale

L'App IO si rinnova: patente, tessera elettorale, tessera sanitaria, ma anche servizi scolastici per famiglie e studenti saranno tutti disponibili sull'applicazione di Pago PA e probabilmente lo saranno a breve, secondo quanto dichiarato dal sottosegretario all'Innovazione Alessio Butti.

L'obiettivo finale è quello di un 'portafoglio digitale nazionale' dove inserire tutti i dati fondamentali dell'identità del cittadino. Innanzitutto tre documenti essenziali: la patente auto, in rappresentazione digitale certificata, con valore legale e accesso a tutti i dati a essa collegati; la tessera sanitaria, anche in questo caso certificata e con valore legale; la tessera elettorale in formato digitale.

Nella scuola poi, famiglie e istituti avranno a disposizione soluzioni digitali per gestire in maniera semplice e immediata i pagamenti (già attivi in molte scuole pubbliche ma estendibili a tutte, comprese le paritarie), potenziare l'interazione con i servizi scolastici e migliorare e velocizzare le attività amministrative.