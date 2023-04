Il rapporto ASviS su Pnrr e Legge di bilancio

Venerdì 21 aprile, alle 12.00, l'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile organizzerà una conferenza stampa online dedicata alla presentazione del nuovo Rapporto “Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Legge di Bilancio 2023 e lo sviluppo sostenibile”, che verrà pubblicato dall'ASviS lo stesso giorno.

Elaborato grazie al contributo delle esperte e degli esperti di oltre 300 organizzazioni aderenti all'Alleanza, con il coordinamento del direttore scientifico, Enrico Giovannini, il Rapporto mette in relazione, attraverso l’analisi di dati statistici ufficiali, i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite con il Pnrr e la Legge di bilancio 2023.

Uno strumento per comprendere se e come questi provvedimenti, nel loro stato di attuazione, siano utili a realizzare in Italia un modello di sviluppo realmente sostenibile sul piano ambientale, economico e sociale. Insieme all’analisi, il documento contiene indicazioni e proposte per migliorare le politiche e riorientare i progetti del Pnrr e del RePowerEu.

Alla conferenza stampa interverranno il presidente dell'ASviS, Pierluigi Stefanini, insieme a Manlio Calzaroni e Walter Vitali, tra i curatori del Rapporto, che in diretta risponderanno alle domande della stampa, con la moderazione del giornalista Rai Filippo Gaudenzi.