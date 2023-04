Iccrea, 'nel 2022 utile Bcc Factoring a 1,5 milioni'

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Bcc Factoring, la società di factoring del gruppo Bcc Iccrea, chiude il 2022 con un aumento dei volumi e un utile a 1,5 milioni di euro. Come si legge nella nota del gruppo cooperativo, i volumi (turnover) sono risultati in crescita del 15% sul 2021 a 2,255 miliardi di euro, "in linea con il piano industriale 2022 -2025".

Positiva anche la crescita dei crediti in essere alla fine dell'anno pari a 715 milioni di euro, in incremento del 7,8% sul 2021 e gli impieghi lordi al 31 dicembre 2022 pari a 643 milioni di euro (+11,3% rispetto all'anno precedente), "di cui solo il 2,20% in stato deteriorato, a conferma del processo di derisking intrapreso dalla società" puntualizza la banca.

L'utile netto pari a 1,5 milioni di euro, è stato "generato prevalentemente dalla crescita del margine sugli interessi". Per Paolo Iachettini, dg di Bcc Factoring, 'Il positivo andamento del 2022 riflette soprattutto la capacità della società e delle bcc del gruppo di assistere le imprese, andando incontro alle loro esigenze di circolante in un momento particolare come quello attuale, caratterizzato da tensioni economiche per via dei rialzi inflazionisti, soprattutto riferiti al caro energia".

(ANSA).