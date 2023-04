Bankitalia, a gennaio cresce la spesa dei turisti stranieri

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Cresce ancora, a gennaio, la spesa dei turisti stranieri in Italia che resta solo leggermente sotto i livelli pre pandemia. Secondo quanto si ricava dai dati della Banca d'Italia lo scorso gennaio la bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia ha così registrato un avanzo di 0,1 miliardi di euro, in marginale incremento rispetto al saldo nello stesso mese del 2022. Le entrate turistiche (2,1 miliardi) sono aumentate del 52 per cento, a fronte di un incremento del 47 per cento delle uscite (pari a 2,0 miliardi).

"Nel confronto con lo stesso mese del 2019, la spesa dei viaggiatori internazionali in Italia risulta lievemente inferiore (del 3,8 per cento), mentre quella degli italiani all'estero è leggermente superiore (del 2,2 per cento)" sottolinea l'istituto centrale.

Nei tre mesi terminanti a gennaio 2023 sia le entrate turistiche sia le uscite si collocavano su livelli significativamente maggiori di quelli del corrispondente periodo del 2022, rispettivamente del 43 e del 67 per cento. Rispetto invece al 2019, la spesa dei viaggiatori internazionali in Italia risulta moderatamente inferiore ai valori pre-pandemici (dell'8,6 per cento), mentre quella degli italiani all'estero è di poco superiore (del 3,3 per cento). (ANSA).