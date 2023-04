Msc: battesimo a Civitavecchia in luglio per la Explora I

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Sarà battezzata il prossimo 8 luglio a Civitavecchia (Roma) la nave Explora I di Explora Journeys (gruppo Msc).

L'imbarcazione è la prima di una flotta composta da 6 navi di lusso realizzate per Explora Journeys da Fincantieri e ha superato positivamente le prove in mare.

La costruzione della nave da 63.900 gt, misura relativa alla stazza lorda dell'imbarcazione, è iniziata il 10 giugno del 2021 presso il cantiere di Monfalcone di Fincantieri. Il suo viaggio inaugurale si terrà esattamente 7 giorni dopo il battesimo previsto a Civitavecchia. Il prossimo 15 luglio La Explora I partirà infatti da Southampton (Regno Unito) in direzione dei fiordi norvegesi per un itinerario di 15 notti fino al circolo polare artico, che si concluderà a Copenaghen (Danimarca). (ANSA).