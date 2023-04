Borsa: l'Europa prosegue positiva dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Le Borse europee proseguono positive dopo l'avvio di Wall Street. Dopo i dati sui prezzi alla produzione negli Usa diffusi oggi e la frenata dell'inflazione, l'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali. Sui mercati permane l'incertezza sui prossimi rialzi dei tassi d'interesse. Sul fronte valutario l'euro sale ancora a 1,1055 sul dollaro. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,35%. Positive Parigi (+1,1%), Madrid (+0,24%) e Londra (+0,17%), mentre è in calo Milano (-0,17%) e piatta Francoforte (-0,02%). I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dal comparto del lusso (+3,4%). Poco mossa l'energia (+0,05%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende a 83,03 dollari al barile (-0,3%) e il Brent a 87,02 dollari (-0,34%). Senza particolare slancio anche le banche e le assicurazioni (+0,03%).

Seduta negativa per le utility (-0,7%), con il prezzo del gas in modesto rialzo. Ad Amsterdam le quotazioni salgono dello 0,1% a 42,9 euro al megawattora. Prosegue tonico l'oro a 2.043 dollari l'oncia, con il rialzo dello 0,8%. (ANSA).