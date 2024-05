Bcc Iccrea, utile del trimestre sale a 610 milioni

Il gruppo Bcc Iccrea chiude il trimestre con un utile netto a 610 milioni di euro contro i 496 milioni di euro nel primo trimestre 2023. Nei conti approvati dal cda si sottolinea come il margine di intermediazione sia stato di 1.497 milioni di euro (+12,9% sul primo trimestre 2023) "grazie in particolare alla positiva dinamica del margine di interesse, pari a 1.088 milioni di euro (+13,7% circa sul primo trimestre 2023), che ha beneficiato principalmente della dinamica dei tassi di interesse".

I finanziamenti netti a clientela si sono attestati a 93,3 miliardi di euro (90,9 miliardi di euro a fine anno 2023) mentre sono stati erogati nuovi finanziamenti per oltre 4,1 miliardi di euro. "In termini di qualità creditizia, sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto ai dati pro-forma di fine 2023 sia l'indicatore Npl ratio lordo pari al 3,7% che Npl ratio netto pari all'1,1%".



