Scendono i crediti d'imposta, da domani al 20% per il gas

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - I crediti d'imposta per le bollette delle imprese scendono rispetto agli attuali, considerato il calo generalizzato dei prezzi dell'energia. Nel secondo trimestre saranno del 20% per il gas, sia per le aziende gasivore che non gasivore, e differenziati per l'elettricità: 20% per le energivore e 10% per le imprese più piccole con potenza pari o superiore a 4,5 kW. Lo prevede il testo definitivo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

I crediti d'imposta in vigore fino ad oggi in base alla legge di bilancio erano del 45% sul gas (sia per le gasivore che per le non gasivore), del 45% per le energivore e del 35% per le piccole. (ANSA).