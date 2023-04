In spesa risparmio energetico anche contributi regioni

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Nel calcolo delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico potrà essere inserita anche la parte di spesa su cui si sia già ricevuto un contributo dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, purché sia cumulabile con le agevolazioni. Lo prevede il decreto bollette pubblicato in Gazzetta. "In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo", si precisa, e la disposizione non si applica ai "contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024". (ANSA).