Ambrosetti, fiducia degli imprenditori vicina ai massimi

(ANSA) - CERNOBBIO, 31 MAR - Fiducia in crescita tra gli imprenditori dallo scorso giugno. E' quanto registra l'Ambrosetti club economic indicator in apertura del 34/o 'Workshop' su 'Lo scenario dell'economia e della finanza' a Cernobbio (Como). Con una quota di 47,7 punti segnato a marzo di quest'anno, l'indicatore si pone "al 3/o valore più alto dall'inizio delle rilevazioni su una scala compresa tra -100 e +100 punti".

"Solo negli ultimi anni - spiega De Molli - il mondo ha superato diverse depressioni economiche, inventato vaccini per arginare una pandemia e trovato compromessi per evitare una guerra nucleare". "La storia - prosegue - dimostra che siamo in grado di governare le emergenze e spero che questo 34/o workshop sulla finanza ci aiuti il più possibile a dissolvere le nuvole, a chiarire le nostre idee e a maturare nuove certezze per il futuro che ci aspetta". (ANSA).