Stop dall'Europa al divario dei salari tra donne e uomini

Via libera definitivo dell'Eurocamera alle nuove regole contro il cosiddetto 'gender pay gap', il divario di salario tra donne e uomini. Il testo è stato approvato con 427 voti favorevoli, 79 contrari e 76 astensioni, e mira a contrastare il divario retributivo tra i generi.

Le nuove regole, che sono vincolanti per i 27, impongono che le strutture retributive siano basate su criteri neutrali rispetto al genere, sia nel privato e nel pubblico.

Inoltre, dovranno essere introdotti sistemi di valutazione o classificazione professionale neutri sotto il profilo del genere, così come dovranno esserlo gli avvisi di posto vacante e la denominazione delle posizioni lavorative.

"Sono finiti i giorni in cui le persone venivano pagate meno solo per quello che erano. Oggi abbiamo fatto un salto di qualità verso l'uguaglianza, soprattutto per le donne, vincolando il principio della parità di retribuzione alla parità di lavoro". Così via Twitter la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, dopo il voto dell'aula sul divario salariale. "Un passo inclusivo a vantaggio di tutti: dipendenti, datori di lavoro e le nostre società", aggiunge Metsola.