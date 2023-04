Borsa: Asia sale piano in attesa dei trend Usa, debole Tokyo

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in genere poco sopra alla parità, con gli operatori che attendono di capire un trend più chiaro dei listini statunitensi.

La Borsa di Tokyo si avvicina alla chiusura in calo di mezzo punto percentuale, con Hong Kong, Shanghai e Seul che salgono specularmente dello 0,5%. In rialzo di un modesto 0,2% Shenzhen, mentre più tonica si è mossa Sidney, che ha concluso con un aumento dell'1%.

In lievissima crescita i future sull'avvio dei mercati europei. (ANSA).