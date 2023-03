Sbarra, è necessario rilanciare il confronto con il Governo

(ANSA) - PORDENONE, 29 MAR - "È necessario rilanciare il confronto, il dialogo con il governo. Viviamo una stagione difficile, complicata. Ancora gli effetti della emergenza sanitaria, le ricadute della guerra, la crisi energetica e soprattutto un'inflazione che viaggia a doppia cifra e che indebolisce ed erode il potere di acquisto di salari, stipendi e pensioni". Lo ha detto il segretario nazionale Cisl Luigi Sbarra, a margine di un convegno con il Ministro per Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. "Urgente è mettere in priorità la possibilità di un accordo trilaterale, governo, sindacati, associazioni datoriali per contrastare e ridurre l'inflazione".

