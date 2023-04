Borsa: l'Europa conferma i rialzi dietro a future americani

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Le Borse europee si confermano in rialzo insieme ai futures Usa che preannunciano un'apertura positiva a Wall Street. L'effetto Ermotti aiuta Ubs (+2,17%) e Credit Suisse (+1,48%) a Zurigo (+0,85%) e ridà fiato a tutto il settore bancario. A Francoforte (+0,91%) va bene Deutsche Bank (+1,72%) anche se a correre è Infineon (+2,9%) che ha migliorato le stime.

A Milano (+1,05%) dietro a Stm (+5,14%) c'è Mps che prova a recuperare quanto perso nell'ultimo periodo (+4,62%) e Banco Bpm (+2,71%). E' girata in rialzo anche Leonardo (+0,37%) penalizzata in mattinata dalla trimestrale e dalla guidance deludente diffuse ieri dalla controlla americana Drs. In fondo al listino è scivolata Diasorin (-1,2%).

La migliore tra le piazze del Vecchio Continente è però Parigi (+1,24%). Londra guadagna lo 0,88%. (ANSA).