Borsa: Europa incerta in attesa di Wall street, Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Pochi movimenti ma ancora una leggera frenata per le Borse europee che sembrano aspettare l'avvio di Wall street, i cui futures restano incerti.

Il listino azionario di Madrid sale dello 0,5%, con Milano in crescita dello 0,3%. In aumento dello 0,2% Parigi e Francoforte, con Londra in marginale rialzo dello 0,1%. In speculare calo dello 0,1% Amsterdam.

Deutsche Bank si conferma debole dopo una partenza positiva, con un calo di un punto percentuale abbondante a 8,9 euro. In Piazza Affari crescono oltre l'1% Tenaris, Tim ed Eni, con A2a che perde l'1,7% ed è il titolo peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione.

Petrolio piatto attorno ai 73 euro al barile, con l'oro in rialzo a 1.981 dollari l'oncia. Qualche tensione sui titoli di Stato europei, con lo spread piuttosto calmo a 186 punti base e il rendimento del Btp a 10 anni in aumento di otto punti base al 4,13%. (ANSA).