Superbonus: verso ripristino sconto-cessione per Iacp e onlus

Si va verso il ripristino dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli istituti per le case popolari (Iacp), le onlus e il terzo settore. Lo prevede un emendamento riformulato al decreto sulla cessione dei crediti del superbonus, che esclude dal blocco questi tre soggetti, che devono risultare - si precisa nel testo - "già costituiti alla data di entrata in vigore" del decreto.

La modifica riformula 33 emendamenti presentati un po' da tutti i partiti, sia di maggioranza che di opposizione: nel testo si precisa che il parere favorevole ai 33 emendamenti è subordinato a questa riformulazione. La modifica sarà sottoposta domani all'esame della commissione Finanze della Camera, che riprende le votazioni sugli emendamenti, ma su questo tema era già stato trovato un accordo di massima nei giorni scorsi.