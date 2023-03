Borsa: l'Europa apre in calo appesantita dalle banche

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Le Borse europee aprono in calo con le banche che restano sotto i riflettori dopo le vicende legate agli istituti di credito Usa ed al Credit Suisse. Sui mercati continua a tenere banco il tema della politica monetaria delle banche centrali per contrastare l'inflazione. Sul fronte valutario l'euro è poco mosso a 1,0788 sul dollaro.

Avvio in negativo per Parigi (-0,63%), Londra (-0,59%), Francoforte (-0,49%) e Madrid (-0,41%). (ANSA).