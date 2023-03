Euro in rialzo sul dollaro a quota 1,0918

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Avvio di giornata in rialzo per l'euro sul dollaro sul mercato dei cambi: la moneta unica europea passa di mano a 1,0918 (1,0864 ieri sera a New York).

Poco mosse le quotazioni nei confronti dello yen con l'euro a 142,8. (ANSA).