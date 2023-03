Borsa: l'Europa prosegue debole dopo l'avvio di Wall Street

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Le Borse europee proseguono deboli dopo l'avvio positivo di Wall Street. L'attenzione degli investitori si concentra sulle banche centrali dopo le decisioni della Fed e della Bank of England sul fronte della politica monetaria. In netto calo i rendimenti dei titoli di Stato mentre l'euro prosegue la corsa a 1,0887 sul dollaro.

Si muovono in terreno negativo Londra (-0,7%), Parigi e Francoforte (-0,2%), Madrid (-0,3%), Milano (-0,2%). I principali listini sono appesantiti dalle banche (-1,5%) e dall'energia (-1%). In lieve rialzo il prezzo del petrolio con il Wti che sale a 71,17 dollari al barile (+0,5%) e il Brent a 77 dollari (+0,4%).

Poco mosse le utility (+0,07%), con le quotazioni del gas in rialzo del 6,2% a 42,47 euro al megawattora. Acquisti sul comparto azionario tecnologico (+0,3%).

A Piazza Affari vola Inwit (+5%), dopo i rumors secondo cui Ardian, azionista forte insieme a Vantage Tower, sarebbe in una fase iniziale per la valutazione di un`offerta. In rialzo anche Terna (+1,5%) e A2a (+1%). In fondo al listino principale Saipem (-2,1%). Tra le banche soffre Banco Bpm (-1,6%). Andamento negativo anche Nexi (-1,9%). (ANSA).