Presidio degli operai Natuzzi al ministero delle imprese

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - E' in corso davanti alla sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in Via Molise a Roma, un presidio di lavoratrici e lavoratori della Natuzzi con i sindacati Fillea Filca Feneal.

Lo comunica Tatiana Fazi, a capo della delegazione Fillea, spiegando che "sono da poco arrivati gli ultimi 10 pullman, dovremmo essere circa 500. Stiamo aspettando di essere ricevuti al ministero".

I pullman arrivano dagli stabilimenti deolla Puglia e della Basilicata. (ANSA).