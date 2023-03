Borsa: Milano si sgonfia appesantita dal calo delle banche

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - La Borsa di Milano (-0,05%) si sgonfia verso il finale di seduta. L'indice Ftse Mib è appesantito dall'andamento negativo delle banche. Lo spread tra Btp e Bund sale a 185 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,2%.

Passano in terreno negativo gli istituti di credito con Mediolanum che cede il 2%, Banco Bpm (-1,6%), Mps (-1,4%), Bper (-1%), Unicredit (-0,4%) e Intesa (-0,1%). Vendite anche per le utility dove A2a è in calo dell'1,7%, Erg (-0,7%), piatte Enel (-0,04%) e Hera (+0,08%).

Nel listino principale prosegue la corsa Iveco (+4,3%). Si mettono in mostra Leonardo (+1,5%), Nexi (+1,4%) e Campari (+1,2%). (ANSA).