Gentiloni, si guarda a Ponte e flat tax ma priorità è Pnrr

"In Italia si presta attenzione al Ponte sullo Stretto e alla flat tax ma c'è un problema di estrema attualità che è il Pnrr". Lo ha detto il commissario europeo agli affari economici, Paolo Gentiloni, a margine della presentazione di Affari&Finanza di Repubblica.



"La seconda sfida è quale ruolo vuole svolgere l'Italia sulla sfida ambientale. La seconda manifattura europea non può essere relegata ad una politica che strascina i piedi o che sogna di tornare ad altre epoche. La transizione c'è e non si può essere l'ultimo vagone", ha aggiunto.