Borsa: torna l'ottimismo in Asia, futures positivi, Tokyo +1,2%

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - E' tornato l'ottimismo nelle principali borse di Asia e Pacifico dopo la tempesta che ha coinvolto le banche a seguito dei casi di Swb e First Republic Bank negli Usa e Credit Suisse in Svizzera. Tokyo ha guadagnato lo'1,2%, Shanghai lo 0,8%, Taiwan l'1,52%, Seul lo 0,75% e Sidney lo 0,42%. Ancora aperte Hong Kong (+1,51%), Mumbai (-0,1%) e Singapore (+0,58%). Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street.in arrivo dall'Eurozona la lettura finale sull'inflazione in febbraio e dagli Usa la produzione industriale mese su mese, prevista in rialzo, insieme all'indice dell'Università del Michigan, atteso invariato.

In rialzo il greggio (Wti +0,5% a 68,69 dollari al barile) e il gas naturale (+1,25% a 44,9 euro al MWh), insieme all'oro (+0,35% a 1.929,51 dollari l'oncia). In calo il dollaro a 0,937 euro, 133,1 yen e 0,821 sterline.

Sulla piazza di Tokyo acquisti sui produttori di semiconduttori Tokyo Electron (+2,92%), Advantest (+3,32%) e Sumco (+1,48%). Positivi i bancari Nomura (+0,98%) e Mizhuo Financial group (+1,96%) dopo le schiarite sulle crisi bancarie negli Usa e in Svizzera. (ANSA).