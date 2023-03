Ruffini, pagare le tasse ed essere corretti è investimento

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Pagare le tasse ed essere corretti verso lo Stato sono un investimento per il futuro" Lo ha detto il direttore dell'agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini intervenendo a Sky tg 24. "Le tasse sono lo strumento per poter vivere insieme e pagare i servizi al cittadino" ha aggiunto Ruffini. "L'evasione fiscale - ha proseguito - è paradossalmente una risorsa, perché se si riesce a farla diminuire sono maggiori entrate nelle casse dell'Erario a disposizione del Parlamento e del Governo per dare atto alle politiche che si vogliono perseguire".

"Bisogna aggredire questa montagna di risorse. Grazie alle norme del Parlamento stiamo migliorando i risultati, ma bisogna continuare con serietà e fermezza" ha aggiunto Ruffini che nei giorni scorsi ha presentato risultati record dalla lotta all'evasione (20,2 miliardi recuperati). A proposito della riforma fiscale che oggi va in consiglio dei ministri, il direttore dell'agenzia delle Entrate ha detto: ""Da cittadino rilevo che è la prima volta, dopo molto tempo, che una riforma fiscale arriva a inizio legislatura . E' un buon segno". (ANSA).