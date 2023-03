Borsa: Milano rimbalza con Iveco e Moncler, vola Webuild

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Piazza Affari chiude la seduta in deciso rialzo, anche se recuperando solo parte delle forti perdite accumulate alla vigilia, dopo una seduta movimentata dalle decisioni di politica monetaria della Bce e dagli interventi orchestrati delle banche centrali e dai governi a protezione degli istituti di credito in difficoltà. Il Ftse Mib è salito dell'1,38% sostenuto da Iveco (+5,7%), Moncler (+4,3%), Italgas (+4,2%), Saipem (+3,9%) e Interpump (+3,2%), in una seduta positiva per utilities. Le ricoperture hanno interessato anche Snam (+3%) e A2A (+2,2%), nel giorno dei conti, Ferrari (+3%) e Unicredit (+2,7%), assieme a Banco Bpm (+1,3%) l'unica banca che è rimbalzata con una certa decisione mentre hanno arrancato ancora Bper (+0,2%), Intesa (+0,2%), Mps (-0,2%) e Mediobanca (-0,4%). In fondo al listino si sono accomodate Tim (-1%) ed Eni (-1,2%), nonostante il rimbalzo del prezzo del greggio. Fuori dal Ftse Mib balzo di Webuild (+12%) in scia ai conti e al piano. (ANSA).