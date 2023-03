Powell, livello tassi sarà più elevato di quanto anticipato

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - La tenuta dell'economia di fronte ai rialzi del costo del denaro indicano che il livello che i tassi raggiungeranno sarà più alto di quanto anticipato. Lo ha detto il presidente della Fed Jerome Powell davanti al Senato americano, spiegando che la Fed è pronta ad accelerare velocità rialzi se serve perchè la strada per far calare l'inflazione è ancora lunga e sarà a ostacoli.

Le decisioni saranno prese riunione per riunione e in base ai dati economici, ha chiarito Powell, e riportare l'inflazione all'obiettivo del 2% "richiederà probabilmente il mantenimento di una politica monetaria restrittiva per diverso tempo. Andremo avanti fino a quando il lavoro non sarà finito".

Gli swap della Fed, sul mercato, indicano un aumento dei tassi di interesse dello 0,50% da parte della Fed alla prossima riunione del 21 e 22 marzo. (ANSA).