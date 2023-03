Fed verso rialzo tassi dello 0,50% a marzo

Gli swap della Fed, sul mercato, indicano un aumento dei tassi di interesse dello 0,50% da parte della Fed alla prossima riunione del 21 e 22 marzo.

La Fed è pronta ad accelerare la velocità dei rialzi dei tassi se necessario in base ai dati economici. Lo afferma il presidente della Fed Jerome Powell intervenendo al Senato americano, sottolineando che le decisioni saranno prese riunione per riunione. La tenuta dell'economia di fronte ai rialzi del costo del denaro indicano che il livello che i tassi raggiungeranno sarà più alto di quanto anticipato. La Fed - ha sottolineato - è impegnata a riportare l'inflazione all'obiettivo del 2%: "nell'ultimo anno abbiamo deciso azioni forti, abbiamo fatto molta strada e il pieno effetto delle nostre azioni deve ancora mostrarsi. Nonostante questo resta del lavoro da fare", afferma Powell ribadendo che la stabilità dei prezzi è essenziale e ripristinarla "richiederà probabilmente il mantenimento di una politica monetaria restrittiva per diverso tempo. Andremo avanti fino a quando il lavoro non sarà finito". La strada per far calare l'inflazione è ancora lunga e sarà a ostacoli.