Borsa: Milano tiene con Saipem e Generali, scivola Mps

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - E' ancora il timore della conferma di una politica monetaria dura da parte di Federal Reserve e Bce a tenere in scacco i mercati: la seduta è stata lievemente positiva per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,12% a 27.478 punti e l'Ftse All share in crescita dello 0,10% a quota 29.737.

In Europa Madrid è stata la Borsa migliore della giornata con un rialzo finale dello 0,8%, mentre Francoforte ha chiuso in calo dello 0,1%, Parigi dello 0,3% e Amsterdam dello 0,5%. Più debole Londra in ribasso dello 0,8%.

In lieve rialzo i listini azionari di Mosca nonostante il prezzo del gas abbia corretto ancora i minimi dal gennaio 2022, con il future in scadenza ad aprile che ha chiuso a 46,6 euro al Megawattora.

Forti tensioni, ridotte nel finale, per i titoli di Stato del Vecchio continente: lo spread tra Btp e Bund a 10 anni ha concluso in discesa a 181,9 punti base ma il rendimento del prodotto del Tesoro è salito al 4,46% con un aumento di cinque punti base, dopo avere registrato crescite a due cifre.

In questo contesto in Piazza Affari il titolo migliore tra quelli elevata capitalizzazione è stato Saipem, in rialzo finale del 2,7% a 1,51 euro dopo i conti. Molto bene anche Poste e Generali, saliti entrambi di due punti percentuali. Positivi inoltre Fineco (+1,7%) e Unicredit, salito dell'1,4%. Cauto Tim (+0,4%) mentre Snam e Tenaris sono scesi di oltre il 2%.

Nel paniere a minore capitalizzazione Mps ha ceduto l'8% finale a 2,52 euro dopo che la compagnia assicurativa Axa ha venduto la sua quota. (ANSA).