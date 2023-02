Borsa: Europa fiacca attende Wall Street,Milano +0,5%

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Le Borse europee sono fiacche in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo.

Dopo l'inflazione in aumento di Francia e Spagna e numerosi dati dagli Stati Uniti, si rafforza l'ipotesi di nuovi forti rialzi dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali. Gli investitori, intanto, scommettono sul picco in Europa dei tassi al 4%, con i titoli di Stato che tornano in tensione e si muovono in netto rialzo.

Piatto l'indice d'area stoxx 600 (-0,01%). Positive Madrid (+1%) e Milano (+0,5%). Poco variate Parigi (-0,02%) e Francoforte (+0,01%), in calo Londra (-0,4%). Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0616 sul dollaro. I principali listini europei sono sostenuti dalle banche (+1,6%), con la prospettiva di maggiori ricavi proprio grazie al rialzo dei tassi, e dalle assicurazioni (+1%). Poco mosse le Tlc (+0,03%).

Vendite sulla farmaceutica (-0,8%) e sui tecnologici (-0,4%).

Deboli le utility (-0,3%), con il prezzo del gas che lima il rialzo. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano lo 0,4% a 47,56 euro al megawattora. Poco mossa l'energia (-0,06%), mentre il petrolio marcia in netto rialzo. Il Wti guadagna l'1,6% a 76,89 dollari al barile. Il Brent aumenta dell'1,2% a 83,48 dollari.

A Piazza Affari giornata nera per Mps (-8,9%), dopo che la compagnia assicurativa Axa ha venduto la quota del 7,94%. In luce le altre banche con Banco Bpm (+2,2%), Unicredit (+2,1%), Intesa (+2%), Bper (+1,9%). Acquisti anche su Nexi (+1,2%) e Campari (+1%), quest'ultima dopo Morgan Stanley che ha alzato il target price a 12,5 euroe la raccomandazione a overweight. In fondo al listino Diasorin (-1,3%) e Italgas (-1,1%). (ANSA).