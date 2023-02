Carrefour: vendite Italia salite di oltre il 4% a 4,4 miliardi

Le vendite in Italia di Carrefour sono cresciute del 4,2% a 4,4 miliardi di euro nel 2022. E' quanto annuncia il colosso francese della distribuzione, che nell'anno ha realizzato ricavi complessivi per oltre 90 miliardi (+16%). In crescita del 40% a 1,1 miliardi i prodotti italiani venduti nei magazzini Carrefour in tutto il mondo.



Le categorie di prodotti italiani maggiormente interessate sono l'ortofrutta in Francia, Belgio, Polonia, Romania e Dubai, i vini e i prodotti freschi e confezionati a marchio 'Terre d'Italia'.



Secondo l'amministratore delegato di Carrefour Italia Christophe Rabatel il 2022 è stato "un anno sfidante, specialmente per l'impatto dei costi delle materie prime e dell'inflazione, ma siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi di miglioramento". "Possiamo guardare con rinnovata fiducia al futuro di Carrefour in Italia - sottolinea - e puntare a un'ulteriore crescita, facendo leva sul forte ed esteso radicamento del nostro brand sul territorio nazionale e sulla nostra capacità di valorizzare il made in Italy". "Nel 2023 - indica - il nostro primo obiettivo sarà tutelare il potere d'acquisto degli italiani, offrendo oltre 500 prodotti di marca privata (Mdd) a prezzi bassi tutti i giorni, e al tempo stesso garantendo gli elevati standard qualitativi che contraddistinguono la nostra offerta".



Il direttore finanziario Luca Mammola sottolinea invece che "il 2022 è stato l'anno in cui si è celebrato il traguardo dei 1.500 punti vendita Carrefour in Italia, con una presenza in 19 Regioni, grazie all'espansione del franchising specialmente nel retail di prossimità. Le nuove aperture in franchising sono state 83 e oggi sono oltre 1.200 i punti vendita gestiti da imprenditori su tutto il territorio, confermando Carrefour come il primo franchisor della Gdo in Italia".