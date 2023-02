Borsa: Asia chiude incerta, bene Cina e Hong Kong

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente incerti, con l'eccezione delle Borse cinesi Cina e di Hong Kong sostenute anche dalle recenti decisioni di Pechino di riaprire i confini, con la speranza degli analisti che l'attività industriale e le esportazioni si rinforzino.

In questo quadro Tokyo ha chiuso con l'indice Nikkei 225 in calo dello 0,08%, mentre Hong Kong segna un rialzo dell'1,5%, Shanghai dell'1,1% e Shenzhen dell'1,4%. Piatta Seul, in ribasso dello 0,5% Sidney e dello 0,6% Singapore.

In leggero rialzo i future sull'avvio dei listini europei.

