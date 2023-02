SoftBank: perdita di 6,4 miliardi di euro aprile-dicembre

Profondo rosso per la società di investimento e della tecnologia giapponese SoftBank, a fronte della continua volatilità dei mercati finanziari, in un contesto finanziario caratterizzato da un aumento dell'inflazione e le politiche restrittive delle principali banche centrali.



Tra aprile e dicembre la perdita si assesta a 912 miliardi di yen, equivalenti a circa 6,45 miliardi di euro, e si raffronta con un utile di 392,6 miliardi di yen nello stesso periodo di riferimento del 2022.



Il conglomerato nipponico, nato come operatore telefonico e guidato dal miliardario di origine coreana Masayoshi Son, ha scommesso negli ultimi tempi su una serie di start up attive nella ricerca e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale (AI), e ha accumulato perdite per oltre 35 miliardi di euro tramite il Vision Fund, il fondo di investimento che gestisce insieme al governo dell'Arabia Saudita. Un rosso di 5,1 miliardi di euro, è inoltre derivato da fattori sfavorevoli sui tassi di cambio, e a poco è servita una plusvalenza di 37,4 miliardi di euro ricavata dalla vendita di una partecipazione della cinese Alibaba. "I mercati azionari sono stati altalenanti, e noi rafforzeremo le nostre difese", ha detto il direttore finanziario Yoshimitsu Goto.



"Possiamo passare al contrattacco in ogni momento, ma non abbiamo fretta, e soprattutto non vogliamo sprecare altro denaro". All'inizio del 2022 SoftBank aveva deciso di abbandonare i piani di vendita di Arm, la società britannica dei chips di fascia alta acquistata nel 2016 alla statunitense Nvidia, a causa dei problemi legati alle normative sulla concorrenza sollevati dalle autorità di regolamentazione in America, Europa e Regno Unito, e adesso dice di pensare ad una sua quotazione in Borsa entro la fine dell'anno, sulla piazza di Londra o New York.