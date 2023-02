Bp: perde 2,48 miliardi nel 2022, ma torna utile 4/o trimestre

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Bp ha chiuso l'esercizio 2022 con una perdita netta di 2,48 miliardi di dollari, contro un precedente utile di 7,56 miliardi e un margine operativo lordo quasi raddoppiato da 37,31 a 60,74 miliardi di dollari. Lo si legge in una nota in cui viene indicato per il 4/o trimestre del 2022 un utile netto di 2,32 miliardi a fronte di una perdita di 2,16 miliardi del trimestre precedente. In progresso nell'intero esercizio il flusso di cassa operativo, quasi raddoppiato a 40,93 miliardi. In calo da 30,61 a 21,42 miliardi di dollari l'indebitamernto finanziario netto, mentre il dividendo sale da 21,63 a 24,08 dollari per azione.

"Nel corso dell 2022 - ha spegato l'amministratore delegato Bernard Looney - Bp ha continuato a focalizzarsi nella strategia per diventare una Compagnia attiva nell'energia integrata.

Stiamo lavorando per provvedere l'energia di cui il mondo ha bisogno oggi e, allo stesso tempo, stiamo investendo con disciplina nella nostra transizione e nella transizione energetica, come abbiamo dimostrato con l'acquisizione di Archea Energy".

"Stiamo rafforzando Bp - ha concluso il manager - realizzando la più forte messa in sicurezza degli impianti estrattivi e il maggior ribasso dei costi di produzione degli ultimi 16 anni, contribuendo a generare i forti profitti e avendo ridotto l'indebitamento per l'11/o trimestre consecutivo, assicurando un ritorno per gli azionisti grazie al riacquisto di titoli e alla crescita del dividendo". (ANSA).