Borsa: Milano tiene dopo avvio Wall street, Europa incerta

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità dopo l'avvio di Wall street, con Milano che si mostra di qualche frazione come la Borsa più positiva.

In Piazza Affari l'indice Mib sale infatti dello 0,4%, con Londra in crescita dello 0,2% e Madrid dello 0,1%. In calo dello 0,2% Parigi, con Francoforte e Amsterdam in ribasso dello 0,3%.

Gli operatori sembrano attendere soprattutto gli interventi della componente del Comitato esecutivo della Banca centrale europea Isabel Schnabel e del presidente della Fed Jerome Powell, che avverranno comunque entrambi a listini azionari del Vecchio continente chiusi.

Lo spread si mantiene piuttosto stabile sui 186 punti base, con il rendimento del Btp a 10 anni al 4,17%. In calo del 2% il gas a 56 euro al Megawattora, con il petrolio in rialzo sui 75 dollari al barile.

In questo quadro in Piazza Affari bene Saipem che cresce del 5%, con Fineco dopo i conti e Intesa in aumento di due punti percentuali. Tra i titoli principali il più debole è Amplifon, che cede il 3,3%. (ANSA).