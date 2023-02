Borsa: Asia chiude in ordine sparso dopo la Fed

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Le Borse asiatiche chiudono in ordine sparso dopo le decisioni della Fed e le indicazioni sul rallentamento dell'inflazione. Fari puntati anche sulla riunione della Bce e della Banca D'Inghilterra che dovranno decidere sui tassi come strumento per rallentare la corsa dei prezzi.

Chiusura in lieve rialzo per Tokyo (+0,20%). Sul fronte valutario le aspettative di un rallentamento della stretta monetaria da parte della Fed tornano a dare impulso allo yen, tornato a rafforzarsi sul dollaro, a 128,70, e sull'euro a 141,70. A contrattazioni ancora in corso piatte Hong Kong, Shanghai e Shenzhen (+0,05%), sale Seul (+0,8%), poco variata Mumbai (+0,03%).

Sul fronte macroeconomico attesa la riunione della Bce e della BoE. Dalla Germania prevista la bilancia commerciale.

Dagli Usa in arrivo i dati sul mercato del lavoro e gli ordini industriali. (ANSA).