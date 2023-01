Beretta: 2022 record per Fda, oltre 310 milioni ricavi +24%

(ANSA) - GARDONE VAL TROMPIA, 31 GEN - La Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, quasi 500 anni di storia, parte oggi del gruppo multinazionale Beretta Holding, chiude un 2022 da record per fatturato superando i 310 milioni di euro (+23,7% circa). "Sono risultati importanti non solo dal punto di vista economico e finanziario ma anche per i progetti che abbiamo realizzato e su cui abbiamo investito" dalla transizione ecologica al digitale e al 4.0 commenta il presidente e ceo Franco Gussalli Beretta.

"L'Italia - precisa riferendosi al settore venatorio e sportivo - è tornata ad essere un grande mercato, eravamo scesi a 12-13 milioni di ricavi e ora abbiamo chiuso il 2022 con 21 milioni di euro di fatturato" a cui, in fase di bilancio (da approvare in aprile) andranno aggiunti i ricavi del settore militare.

Fabbrica d'armi ha dovuto fare i conti con la crisi energetica: "il costo dell'energia è passato da 2,8 a 9,5 milioni di euro (7,5 milioni elettricità e 2 di gas), sono stati recuperati 700 mila euro grazie agli sgravi fiscali" e a cascata sono aumentati i costi della supply chain: +7% costo dei fornitori +50% costo materie prime. "Grazie all'incremento dei prezzi, ai risparmi e a un dollaro positivo annata la marginalità è comunque molto positiva e anche per il risultato economico". Per il 2023 "ci aspettavamo un rallentamento invece dalle prime sessioni di budget fatte prevediamo un anno in linea con il 2022" e, spiega il direttore generale Carlo Ferlito "l'obiettivo è consolidare i risultati 2022". (ANSA).