Elon Musk spinge sui pagamenti su Twitter. La società che cinguetta ha avviato la pratiche per richiedere le licenze necessarie negli Stati Uniti per l'introduzione dei pagamenti sulla piattaforma, in una mossa che punta ad aumentare i ricavi della società.

Nei mesi scorsi Musk aveva spiegato di volere un Twitter in grado di offrire servizi fintech nell'ambito di un piano per "app per tutto", dai messaggini ai pagamenti.