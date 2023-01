Gas: scorte Ue sopra al 73%, Germania in testa con oltre l'80%

Scendono al 73,72% le scorte di gas naturale nell'Ue a quota 825,97 TWh, oltre 86 in meno dei 912,4 TWh dello scorso 17 gennaio, quando le scorte erano ancora sopra l'80% (81,49% per la precisione). E' quanto risulta dai dati diffusi dal Gie (Gas Infrastructure Europe), l'organizzazione europea che raggruppa i gestori delle infrastrutture per il gas.



In testa tra i vari paesi c'è la Germania, con 198,19 Twh, pari all'80,39% della propria capacità di stoccaggio. Seconda è l'Italia con 140,4 TWh e i depositi pieni al 73,6%, seguita dalla Francia, che può contare su 89,25 TWh, pari al 66,81% della capacità di riempimento nazionale.