Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -0,38%

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - La seduta della Borsa di Milano si chiude in calo. L'indice Ftse Mib ha perso lo 0,3% a 26.335 punti. Il listino si divide tra rialzi e ribassi, con Diasorin (-3%) presa di mira dalle vendite e Tim (+4%) sugli scudi in attesa dei conti e di una proposta per la rete. (ANSA).