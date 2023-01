La torinese Teoresi acquisisce HiFuture e BindingFuture

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - Accelerare la crescita in settori strategici e a impatto sociale come le tecnologie medicali, la mobilità connessa e sostenibile e la smart factory: con questo obiettivo Teoresi, società internazionale di ingegneria, ha acquisito HiFuture e BindingFuture, aziende milanesi specializzate in tecnologie per i mercati della salute, della mobilità e del manifatturiero, con applicazioni che vanno dai dispositivi medicali per la cura del cancro alle soluzioni cloud per la micro-mobilità elettrica. Le due aziende diventano parte di Teoresi Group mantenendo il management, i team e le sedi.

"Abbiamo individuato in HiFuture e BindingFuture due realtà complementari a Teoresi per le competenze tecnologiche e i mercati di riferimento. L'ingresso delle due società nel Gruppo ci permette di accelerare la crescita in mercati ad alto potenziale come il biomedicale e rafforzare l'offerta tecnologica", spiega Valter Brasso, presidente e ceo di Teoresi.

"HiFuture ha raggiunto una dimensione, in termini di fatturato e personale, che richiede un'importante evoluzione organizzativa e strutturale per poter continuare a garantire il successo e la crescita", aggiunge Luigi Zoccolante, ad di HiFuture. "Scoperta, Conoscenza e Consolidamento sono state le parole chiave di questi tre anni iniziali per BindingFuture", osserva Gianni Bonfanti, cto e founder di BindingFuture.

Negli ultimi cinque anni Teoresi ha registrato una forte crescita dei ricavi (+118%) e dei dipendenti (+86%) con ulteriori 6 sedi aperte a livello internazionale. Con le due società, Teoresi si arricchisce delle competenze di oltre 100 collaboratori e di 2 nuove sedi a Cologno Monzese (Milano) e Castel Maggiore (Bologna). (ANSA).