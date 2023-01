Pirelli e Trek insieme anche nella mountain bike

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Pirelli a partire dalla stagione 2023 sarà al fianco dei campioni del mondo di mountain bike del Trek Factory Team come Evie Richards, Jolanda Neff e Vlad Dascalu che gareggeranno nelle specialità cross country, enduro e downhill utilizzando le Scorpion XC e Scorpion Race EN e Race DH. L'accordo siglato, della durata di 3 anni, affianca la collaborazione avviata nel 2020 con il World Tour Team TREK-Segafredo. In particolare, si legge in una nota, la collaborazione vedrà in primo piano il nuovo stabilimento Pirelli di Bollate (Milano), dove verrà sviluppata e prodotta una nuova linea di pneumatici Scorpion particolarmente orientata alle competizioni.

"Questa nuova fase della collaborazione testimonia quanto sia importante per Pirelli essere protagonista nel mondo delle competizioni, che rappresentano un laboratorio a cielo aperto per i propri processi di sviluppo. Il potersi confrontare con i migliori atleti consente d'incrementare continuamente il livello tecnologico dei nostri pneumatici cycling prodotti nello stabilimento Pirelli di Bollate, con la qualità e le prestazioni richieste dai ciclisti professionisti e con l'adattabilità e la versatilità necessarie per gli amatori" commenta Matteo Barbieri, responsabile di Pirelli Cycling.

"Non vediamo l'ora di collaborare con Pirelli nel lavoro di sviluppo e feedback tecnico sui loro pneumatici, mentre loro ci aiuteranno a ottenere prestazioni ai massimi livelli sui più grandi palcoscenici del mondo" Tim Vanderjeugd, global director sports marketing di Trek. (ANSA).