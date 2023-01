Trevi: conclusa asta inoptato, da esercitare entro lunedì

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Trevi - Finanziaria Industriale comunica che si è conclusa l'offerta su Euronext Milan del 4 e 5 gennaio dei diritti di opzione non esercitati al termine del periodo di opzione offerti in asta.

In tale contesto sono stati venduti 33.804.080 diritti inoptati, che danno diritto alla sottoscrizione di azioni ordinarie Trevifin di nuova emissione corrispondenti a circa il 22,4% del totale del numero massimo di azioni ordinarie Trevifin, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e medesime caratteristiche di quelle in circolazione rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento, per un importo complessivo massimo pari ad 25.106.155 euro.

I diritti inoptati potranno essere esercitati per la sottoscrizione delle nuove azioni, al prezzo di 0,3170 euro per nuova azione, di cui 0,1585 da imputarsi a capitale ed 0,1585 da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di 21 nuove azioni ogni 40 diritti inoptati posseduti. L'esercizio dei diritti inoptati acquistati nell'ambito dell'asta dell'inoptato e, conseguentemente, la sottoscrizione delle nuove azioni dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 14 del 9 gennaio prossimo.

Le azioni sottostanti i diritti inoptati eventualmente rimasti non esercitati al termine dell'asta saranno allocate ai soci istituzionali Cdpe Investimenti e Polaris Capital Management, che si sono impegnati a sottoscriverle, in proporzione alle partecipazioni rispettivamente detenute nel capitale sociale di Trevifin, fino alla soglia di inscindibilità dell'aumento di capitale. (ANSA).