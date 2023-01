Gas: prezzo chiude in rialzo dell'11% a 72,42 euro

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Chiusura in rialzo per il gas dopo il crollo della vigilia. Nonostante le temperature superiori alla media che consentono un minor utilizzo degli stoccaggi, tra gli operatori c'è il timore di una definitiva interruzione delle forniture dalla Russia. Fari puntati anche sui flussi di Gnl in arrivo nel Vecchio continente.

Ad Amsterdam il prezzo finale sale l'11,4% a 72,42 euro al megawattora, dopo aver toccato un massimo di giornata a 73,51 euro. Ieri le quotazioni hanno subito una flessione del 10% a 65 euro al megawattora, ai minimi dal novembre 2021. (ANSA).