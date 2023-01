Borsa: Milano chiude fiacca con Europa, scivola Mps

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - La Borsa di Milano (-0,1%) chiude fiacca, in linea con gli altri principali listini europei e in scia con il calo di Wall Street. Il listino principale è stata appesantita dalle utility, con il prezzo del gas che torna a salire oltre i 70 euro al megawattora. Lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve rialzo a 200 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,31%.

Contrastate le banche con Mps che scivola e cede il 3,7%, Intesa (-0,6%) e Bper (-0,3%). In rialzo Banco Bpm (+0,4%) e Unicredit (+0,7%). Tra le utility c'è Hera che cede il 3,4%, Italgas (-1,7%), Snam (-1,6%), A2a (-1,2%) e Enel (-0,1%).

Seduta in rialzo per il comparto dell'energia con il petrolio che torna a salire. Corre Tenaris (+2,9%), bene anche Saipem (+0,3%) e Eni (+0,2%). Acquisti sul comparto dell'automotive con Stellantis (+1%), quest'ultima dopo le parole dell'amministratore delegato Carlos Tavares secondo il quale il driver numero uno è "l'esecuzione del nostro piano" industriale, "non il taglio dei costi". Si mette in mostra anche Cnh (+1,5%) mentre sono in calo Iveco (-0,3%) e Ferrari (-0,1%).

Giornata negativa per Amplifon (-2,7%) e Prysmian (-2,3%). In positivo Inwit (+1%) e Tim (+0,4%), quest'ultima in attesa che venga trovata una strada per la Rete nazionale. (ANSA).