Sindacati divisi dopo incontro con governo su pensioni e cuneo

"L'incontro non e' andato bene. Per quello che ci riguarda" l'intervento sul cuneo e sulle pensioni previsto nel dl aiuti bis "e' poco più di un'elemosina".



Lo ha detto il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri al termine dell'incontro al Mef sul decreto.



Critico anche il leader della Cgil. Maurizio Landini: le risorse sono insufficienti, il governo affronti il problema in modo diverso.



Positivo l'incontro invece per Ignazio Gaanga della Cisl che rimarca come sulla rivalutazione delle pensioni ci sia "un segnale forte".